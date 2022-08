Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 2 Basispunkte auf 1,32 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 54 Basispunkten.

Die Stimmung an den Finanzmärkten war angespannt. Davon konnten als sicher empfundene Wertpapiere wie Bundesanleihen profitieren. Die Investoren blicken nach Taiwan, wo die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, im Rahmen ihrer Asienreise Station machen könnte. China hat den USA in diesem Fall mit Konsequenzen gedroht. Pelosi wird nach Angaben aus dem Parlament in Taipeh am Abend (Ortszeit) in der demokratischen Inselrepublik erwartet.

Nach schwächerem Verlauf konnten die europäischen Aktienmärkte am Nachmittag ihre Abschläge zwar etwas eingrenzen, lagen aber noch überwiegend im Minus. Auch die US-Börsen starteten mit Kursverlusten in die Sitzung.

In der Eurozone und den USA standen im Tagesverlauf keine entscheidenden Konjunkturdaten auf dem Programm. Es äußern sich jedoch noch einige hochrangige Zentralbanker, insbesondere aus den Vereinigten Staaten.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,32 0,36 -0,04 5 5 Jahre 0,72 0,69 +0,03 22 10 Jahre 1,32 1,30 +0,02 54 30 Jahre 1,66 1,67 -0,01 67

ger/spo