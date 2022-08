Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um einen Basispunkt auf 1,46 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 51 Basispunkten.

An den Finanzmärkten richtet sich der Fokus der Anleger zunehmend auf neue Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den USA, die am Mittwoch erwartet werden. Die hohe US-Inflation ist der Grund für den schnellen Anstieg der Leitzinsen in der größten Volkswirtschaft der Welt. Die Preisdaten könnten Rückschlüsse auf das Tempo weiterer Zinsschritte durch die US-Notenbank erlauben.

Heutige Konjunkturdaten lieferten keine nennenswerten Impulse. Zum Handelsauftakt in New York war bekannt geworden, dass sich der Rückgang der Produktivität der US-Wirtschaft im zweiten Quartal im Vergleich zum Jahresbeginn abgeschwächt hat. Die Entwicklung war am Markt erwartet worden.

Der heimische Anleihenmarkt ist derzeit von zwei Problemen geprägt: Die Marktteilnehmer schwanken zwischen Inflationsängsten und Sorgen vor einer Rezession. Sorgte zuletzt das Thema Inflation für steigende Zinsen, so gerieten diesmal die Zinsen auf Grund von Rezessionsängsten unter Druck, sagt Markus Stix, Vorstand der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) am Dienstag zur APA.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,53 0,55 -0,02 4 5 Jahre 0,88 0,89 -0,01 16 10 Jahre 1,46 1,45 +0,01 51 30 Jahre 1,81 1,78 +0,03 64

