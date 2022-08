Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 5 Basispunkte auf 1,49 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 52 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future ist im Handelsverlauf um 0,61 Prozent auf 155,62 Punkte gefallen.

Am Donnerstagnachmittag gab es weitere Hinweise auf eine schwächere Preisdynamik in den USA. Im Juli waren die Erzeugerpreise nicht so stark wie erwartet gestiegen. Im Jahresvergleich legten sie um 9,8 Prozent zu, während der Markt eine Preissteigerungsrate um 10,4 Prozent erwartet hatte. Gleichzeitig ist die Zahl der Anträge auf US-Arbeitslosenhilfe weniger stark gestiegen als erwartet worden war.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 0,53 0,60 -0,07 -2 5 Jahre 0,87 0,83 +0,04 15 10 Jahre 1,49 1,44 +0,05 52 30 Jahre 1,87 1,79 +0,08 65

