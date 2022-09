Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte dabei um einen Basispunkt auf 2,39 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 59 Basispunkten.

Der Euro-Bund-Future verminderte sich um 0,47 Prozent auf 142,50 Einheiten.

Im Fokus steht bereits zum Beginn der Woche die am Mittwoch stattfindende Zinssitzung in den USA. Die Federal Reserve dürfte die Leitzinsen um 75 Basispunkte erhöhen. Einige Marktbeobachter spekulieren gar mit 100 Basispunkten, also einem Prozentpunkt.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,56 1,58 -0,02 -3 5 Jahre 1,97 1,97 0 27 10 Jahre 2,39 2,38 +0,01 59 30 Jahre 2,53 2,50 +0,03 73

