Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 8 Basispunkte auf 2,81 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 61 Basispunkten.

Am Vormittag blieben fundamentale Impulse weitgehend aus. Geld- und Kreditdaten der Europäischen Zentralbank (EZB) fielen tendenziell stärker als erwartet aus. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane warnte in einem Zeitungsinterview vor zu hohen Lohnerhöhungen, da diese die ohnehin hohe Inflation weiter anheizen könnten.

Am Nachmittag rückten dann aktuelle US-Daten in den Fokus: Die Bestellungen für langlebige Wirtschaftsgüter gaben im August leicht nach. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im September hingegen überraschend deutlich aufgehellt. Zudem sind in den USA im August wesentlich mehr Häuser verkauft worden als im Vormonat.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,93 2,07 -0,14 -1 5 Jahre 2,49 2,46 +0,03 36 10 Jahre 2,81 2,73 +0,08 61 30 Jahre 2,76 2,63 +0,13 69

ger/spa