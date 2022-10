Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte dabei um drei Basispunkte auf 2,92 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 69 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future verlor 0,2 Prozent auf 137,38 Einheiten.

Bekannt wurde heute, dass sich die Wirtschaftsstimmung im Euroraum weiter eingetrübt hat. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel von September auf Oktober um 6,5 Punkte auf minus 38,3 Zähler, wie Sentix mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit Mai 2020. Sowohl die Konjunkturerwartungen als auch die Lagebewertung trübten sich deutlich ein.

Unterdessen haben der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank vor dem Risiko einer weltweiten Rezession gewarnt. In einigen Industriestaaten in Europa verlangsame sich das Wirtschaftswachstum, sagte Weltbank-Chef David Malpass zum Auftakt der Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds in der US-Hauptstadt Washington.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,88 2 -0,12 5 5 Jahre 2,38 2,42 -0,04 35 10 Jahre 2,92 2,89 +0,03 69 30 Jahre 2,97 2,88 +0,09 76

