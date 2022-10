Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um fünf Basispunkte auf 3,06 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 68 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future notierte zuletzt mit 135,71 Punkten leichte 0,10 Prozent tiefer.

Die US-Erzeugerpreise sorgten kurzzeitig für Verluste an den Anleihenmärkten, allerdings erholten sich die Festverzinslichen danach größtenteils wieder. Die US-Produzentenpreise sind im September stärker gestiegen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat war es ein Plus von 0,4 statt der erwarteten 0,2 Prozent. Die Erzeugerpreisdaten sind mit Blick auf die am Donnerstag erwarteten US-Verbraucherpreiszahlen von Bedeutung, da sie einen Vorgeschmack auf die Inflationsentwicklung auf Konsumentenebene geben könnten. Ein erneuter Anstieg der Teuerung dürfte den Druck auf die Notenbanken erhöhen, die Zinsen zur heben.

"Pläne, wonach zur Finanzierung der Energiekrise weitere gemeinsame EU-Schulden aufgenommen werden könnten, wurden von deutscher Seite abgelehnt", schrieben die Marktexperten der Helaba in der Früh. Die Möglichkeit von gemeinsamen EU-Schulden hatte am Dienstag die heimischen Staatspapiere belastet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,88 1,98 -0,10 2 5 Jahre 2,46 2,44 +0,02 37 10 Jahre 3,06 3,01 +0,05 68 30 Jahre 3,17 3,08 +0,09 75

spo/sto