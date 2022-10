Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben am Donnerstag im Späthandel keine einheitliche Richtung gefunden. Die Renditen präsentierten sich dementsprechend uneinheitlich. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 3,105 Prozent angewachsen.

Die Kurse der deutschen Staatsanleihen wiesen Kursverluste auf. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,18 Prozent. Marktbeobachter verwiesen als Antrieb auf die hohe Inflation in den Industrieländern, die starke Zinserhöhungen durch führende Notenbanken erwarten lässt, was wiederum die Renditen am Kapitalmarkt tendenziell weiter in die Höhe treibt.

Nachdem die Inflationsrate in der Eurozone im September bei knapp zehn Prozent ein Rekordhoch erreicht hatte, haben am Vormittag neue Preisdaten aus Deutschland auf den ersten Blick die starke Dynamik der Teuerung bestätigt. Im September stiegen die deutschen Erzeugerpreise weiter im Rekordtempo.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,026 2,058 -0,032 -6 5 Jahre 2,695 2,697 -0,002 48 10 Jahre 3,105 3,095 +0,010 72 30 Jahre 3,156 3,269 +0,024 81

ste/sto