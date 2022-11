Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um zwei Basispunkte auf 2,99 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 67 Basispunkten.

Deutsche Staatsanleihen gaben leicht nach. Der Euro-Bund-Future ermäßigte sich um 0,34 Prozent auf 136,43 Punkte. Noch im Frühhandel hatten deutsche Bundesanleihen angetrieben von guten Sentix-Stimmungsdaten für die Eurozone zugelegt.

Insgesamt dürften Zinserhöhungsängste weiter für Verunsicherung an den Anleihenmärkten sorgen. "Nachdem die US-Notenbank einen höheren maximalen Leitzins in Aussicht stellte, wird die Veröffentlichung der US-Inflationszahlen die schlechte Stimmung an den Anleihemärkten kaum verbessern", schreiben die Analysten der UniCredit in ihrem Wochenausblick. Bis zu den Dezember-Sitzungen von Fed und EZB rechnen sie daher weiter mit einem sehr volatilen Umfeld für Anleihen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,18 2,22 -0,04 0 5 Jahre 2,58 2,59 -0,01 38 10 Jahre 2,99 2,97 +0,02 67 30 Jahre 2,94 2,96 -0,02 71

mik/ste