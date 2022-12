Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 2,52 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 59 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel um leichte 0,08 Prozent auf 140,43 Punkte.

In der Früh gab es bei den Anleihen ein einheitliches Plus. Die Benchmark-Anleihe rentierte am Vormittag noch mit 2,47 Prozent.

Am Abend wird die US-Notenbank Fed ihre zinspolitische Entscheidung bekanntgeben. Laut den Analysten der Helaba gilt es als "nahezu sicher", dass das Leitzinsband um 0,5 Prozentpunkte auf 4,25 bis 4,5 Prozent erhöht wird.

"Viel hängt heute davon ab, welche Signale von der US-Notenbank ausgehen", kommentieren die Analysten der Helaba. "Fraglich ist, ob Markterwartungen bestätigt werden, wonach das Zinstop Mitte 2023 unter 5 Prozent liegt und es dann wieder zu Zinssenkungen kommen wird."

Am Dienstag hatten die Rentenmärkte sich nach den US-Inflationszahlen deutlich erholt. Die Teuerung der US-Verbraucherpreise lag im November unter den Prognosen und deutlich unter der Inflationsrate im Oktober.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,07 2,22 -0,15 -3 5 Jahre 2,15 2,18 -0,03 24 10 Jahre 2,52 2,53 -0,01 59 30 Jahre 2,40 2,35 +0,05 66

spo/sto