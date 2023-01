Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 2 Basispunkte auf 2,75 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 55 Basispunkten.

Die Aussicht auf weitere Leitzinserhöhungen in der Eurozone lastet auf den Festverzinslichen, hieß es von Marktbeobachtern. Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte die Zinserhöhungen um einen halben Prozentpunkt aus Sicht von EZB-Ratsmitglied Klaas Knot auf den nächsten beiden Sitzungen fortsetzen. Auch andere Vertreter wie EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatten zuletzt weitere kräftige Zinserhöhungen in Aussicht gestellt.

Auch aktuelle Wirtschaftsdaten fanden am Nachmittag Beachtung: Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im Dezember den vierten Monat in Folge aufgehellt. Der Indikator stieg gegenüber dem Vormonat um 1,1 Punkte auf minus 20,9 Zähler, wie die EU-Kommission mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit minus 20,0 Punkten gerechnet.

Die konjunkturellen Aussichten in den USA haben sich im Dezember stärker als erwartet eingetrübt, wurde zudem bekannt. Der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren fiel gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent, wie das private Marktforschungsinstitut Conference Board mitteilte. Es ist bereits der zehnte Rückgang in Folge. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rücksetzer um lediglich 0,7 Prozent gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,60 2,64 -0,04 2 5 Jahre 2,51 2,50 +0,01 28 10 Jahre 2,75 2,73 +0,02 55 30 Jahre 2,74 2,73 +0,01 66

ger/ste