Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel uneinheitlich gezeigt, nachdem es am Vormittag noch durchgehend nach oben gegangen war. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um drei Basispunkte auf 2,69 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 54 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,21 Prozent auf 138,71 Prozent.

Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen hat sich nach dem Jahreswechsel den vierten Monat in Folge aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Jänner von 88,6 Punkten im Vormonat auf 90,2 Zähler, wie das Ifo-Institut zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Führungskräften mitteilte. Ökonomen hatten mit dem Anstieg in dieser Höhe gerechnet.

Am Vortag hatten positiv aufgenommene Konjunkturdaten die Zinserwartungen für den Euroraum nach oben getrieben, da eine bessere Konjunkturlage die Europäische Zentralbank (EZB) zu deutlicheren Zinserhöhungen motivieren dürfte.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,58 2,60 -0,02 6 5 Jahre 2,43 2,49 -0,06 26 10 Jahre 2,69 2,72 -0,03 54 30 Jahre 2,67 2,67 0 55

spo/sto