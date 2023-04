Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte dabei um einen Basispunkt auf 2,91 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 64 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future sank um 0,19 Prozent auf 136,25 Einheiten.

Die Republik Österreich hat am Dienstag zwei Anleihen um insgesamt 1,38 Mrd. Euro aufgestockt. Dabei handelt es sich um die Anfang Jänner begebene zehnjährige Anleihe und die im Vorjahr erstmalig begebene Anleihe mit einer Laufzeit bis 2026. Die Nachfrage sei vor allem durch das deutlich niedrigere Zinsumfeld geringer gewesen als bei vorhergehenden Auktionen in diesem Jahr, sagte der Geschäftsführer der Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), Markus Stix, zur APA.

Mit Hinblick auf konjunkturelle Impulsgeber richtete sich die Aufmerksamkeit am Nachmittag auf die Auftragseingänge der US-Industrie. Im Februar habe es 0,7 Prozent weniger Bestellungen gegeben als im Monat zuvor, teilte das US-Handelsministerium in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet. Am Vormittag veröffentlichte Erzeugerpreisdaten aus der Eurozone hatten unterdessen von einem rückläufigen Anstieg der Produzentenpreise berichtet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,73 2,81 -0,08 9 5 Jahre 2,63 2,66 -0,03 36 10 Jahre 2,91 2,90 +0,01 64 30 Jahre 2,96 2,91 +0,05 62

