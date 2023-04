Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 3 Basispunkte auf 3,13 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 63 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future notierte etwas schwächer bei 133,44 Prozent.

Die hohe Inflation in der Eurozone hat sich im März deutlich abgeschwächt, die Kern-Teuerung stieg aber auf ein Rekordniveau. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Vorläufige Zahlen wurden bestätigt. Im Februar hatte die Rate mit 8,5 Prozent deutlich höher gelegen. Im Gegensatz zur allgemeinen Inflation stieg die Kerninflation weiter an. Mit 5,7 Prozent wurde der höchste Stand seit Bestehen des Währungsraums markiert.

In Österreich ist die Teuerung im März dann wieder unter die 10-Prozent-Marke gefallen. Treibstoff- und Heizölpreise sind kräftig zurückgegangen und haben die Inflation auf 9,2 Prozent gedrückt, wie die Statistik Austria bekanntgab.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,05 3,01 +0,04 9 5 Jahre 2,90 2,90 0 35 10 Jahre 3,13 3,10 +0,03 63 30 Jahre 3,17 3,16 +0,01 62

spo/sto