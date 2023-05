Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 2,99 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 66 Basispunkten.

Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich nach dem verlängerten Wochenende schwächer. Die Furcht vor einer Bankenkrise ist wieder etwas in den Hintergrund gerückt. Am Montag war die US-Regionalbank First Republic von der Großbank JP Morgan übernommen wird. Dies dürfte die Situation bei den US-Regionalbanken "vorübergehend etwas beruhigen", hieß es in einer Einschätzung von Experten der Dekabank.

Die Inflation in der Eurozone hat sich im April etwas verstärkt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,0 Prozent. Im März war die Rate noch deutlich gesunken, von 8,5 Prozent im Februar auf 6,9 Prozent. Allerdings ging die Kerninflation im April wie von Volkswirten erwartet etwas zurück.

Nach Einschätzung des Chefvolkswirts der VP Bank, Thomas Gitzel, kann der Rückgang der Kernteuerung als erstes Anzeichen dafür gewertet werden, dass die Trendwende bei der Inflationsentwicklung anstehe. Dies sei trotz der gestiegenen Inflationsrate eine gute Nachricht, aber noch kein Argument für die Europäischen Zentralbank (EZB), nicht weiter die Zinsen zu erhöhen. Für die Zinssitzung an diesem Donnerstag rechnen Fachleute mit einer weiteren Zinsanhebung.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,88 2,99 -0,11 13 5 Jahre 2,71 2,69 +0,02 37 10 Jahre 2,99 2,99 0 66 30 Jahre 3,05 3,05 0 63

ger/kat