Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 3 Basispunkte auf 3,01 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 67 Basispunkten.

Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich mit Kursverlusten. Aus Konjunktursicht standen kaum beachtenswerte Daten auf dem Programm. Allerdings gab es einige Redebeiträge von EZB-Vertretern. So meldete sich aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Vormittag Lettlands Notenbankchef Martins Kazaks zu Wort. Gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg deutete er an, dass die Leitzinsen im Euroraum stärker steigen könnten als derzeit erwartet. "Wir haben noch einiges an Boden gutzumachen, und weitere Zinserhöhungen werden notwendig sein, um die Inflation zu zähmen."

Aus Sicht von Ratsmitglied Peter Kazimir muss die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen möglicherweise über längere Zeit als derzeit erwartet anheben. Der slowakischen Zentralbankchef erklärte in einem Blogbeitrag: "Unsere September-Prognose wird das früheste Datum sein, um zu beantworten, wie effektiv unsere Maßnahmen sind und ob sich die Inflation in Richtung des Ziels bewegt."

EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hält sich über den künftigen Zinskurs der Europäischen Zentralbank bedeckt. Es gelte, sich in Zeiten der Unsicherheit von "Sitzung zu Sitzung" zu orientieren, sagte Lane auf einer Veranstaltung. Die Währungshüter müssten dabei Abwärts- und Aufwärtsrisiken sorgfältig gegeneinander abwägen. "Wir sind dabei von den Daten abhängig", betonte der Ire. Dabei sei kein Zinspfad vorgezeichnet. Es gehe darum, die Zinsen auf ein gewisses Niveau zu bringen und sie dann dort so lange wie nötig zu halten.

Die Republik Österreich hat am Dienstag zwei Anleihen um insgesamt 1,725 Mrd. Euro aufgestockt. Dabei handelte es sich einerseits um die 2,90 Prozent Bundesanleihe 2023-2033/1 sowie um die 3,15 Prozent Bundesanleihe mit einer Laufzeit bis Juni 2044, wie der Geschäftsführer der Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), Markus Stix, zur APA sagte. Davon entfallen 225 Mio. Euro auf den Bund, sodass jede Anleihe kompetitiv um 750 Mio. Euro aufgestockt wurde.

Die Durchschnittsrendite bei der 10-jährigen Anleihe betrug 2,961 Prozent, wobei die Anleihe 1,72-fach überzeichnet war. Die Anleihe mit Laufzeit bis 2044 kam auf eine Durchschnittsrendite von 3,187 Prozent. Hier lag die Bid-to-Cover-Ratio - also die Überzeichnung - beim 1,59-Fachen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,77 2,90 -0,13 10 5 Jahre 2,69 2,71 -0,02 41 10 Jahre 3,01 2,98 +0,03 67 30 Jahre 3,15 3,14 +0,01 63

