Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 3,14 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 66 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future gab leicht nach auf 133,74 Punkte.

Die als sichere Anlage geltenden Anleihen dürften angesichts der positiven Marktstimmung weniger gefragt gewesen sein. Wie am Vortag sorgte die Hoffnung auf eine baldige Lösung im US-Haushaltsstreit für Optimismus an den Märkten. Nachdem sich am Donnerstag der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, zuversichtlicher äußerte, kamen am Freitag positive Bemerkungen aus dem Weißen Haus hinzu.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,95 2,92 +0,03 11 5 Jahre 2,87 2,86 +0,01 41 10 Jahre 3,14 3,14 0 66 30 Jahre 3,25 3,27 -0,02 62

spo/kat