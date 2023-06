Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen zeigten dementsprechend keinen gemeinsamen Trend. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 3,1 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 63 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future zeigte sich mit plus 0,08 Prozent gut behauptet.

Thema des Handelstages war die Bekanntgabe der EZB-Leitzinsentscheidung. Die Euro-Währungshüter legen im Kampf gegen die anhaltend hohe Inflation mit der achten Zinserhöhung in Folge nach. Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) beschloss eine Anhebung der Leitzinsen im Euroraum um weitere 0,25 Prozentpunkte. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB besorgen können, steigt damit auf 4,0 Prozent. Einen höheren Stand gab es zuletzt zu Beginn der weltweiten Finanzkrise im Oktober 2008 mit 4,25 Prozent.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat zudem für die nächste Sitzung im Juli eine weitere Anhebung in Aussicht gestellt. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir die Zinsen im Juli weiter anheben werden", sagte Lagarde.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,15 3,12 +0,03 2 5 Jahre 2,97 2,91 +0,06 39 10 Jahre 3,10 3,10 0 63 30 Jahre 3,15 3,19 -0,04 60

