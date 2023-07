Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um einen Basispunkt auf 3,28 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 63 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future gab um 0,13 Prozent auf 130,96 Einheiten nach.

Vor den am morgigen Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten richteten Marktteilnehmer am Dienstag ihre Aufmerksamkeit auf Daten aus Deutschland, wo die ZEW-Salden veröffentlicht wurden. So haben Börsenprofis ihre Erwartungen an die deutsche Konjunktur heruntergeschraubt. Der entsprechende Index fiel auf minus 14,7 Punkte und lag damit für den Juli tiefer als durchschnittlich von Ökonomen erwartet (minus 10,6 Punkte).

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,41 3,45 -0,04 6 5 Jahre 3,16 3,16 0 38 10 Jahre 3,28 3,27 +0,01 63 30 Jahre 3,25 3,24 +0,01 59

