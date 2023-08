Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 2 Basispunkte auf 3,09 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 61 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel auf 132,81 Euro zurück.

Die Festverzinslichen hatten am Vortag deutlich zugelegt. Am Dienstag hatten schwache Außenhandelsdaten aus China Konjunktursorgen befeuert. Dies kommt in der Regel den als sicher geltenden Anleihen zugute.

Wie heute in der Früh bekannt wurde, ist die chinesische Wirtschaft zudem in die Deflation gerutscht. Eine schwache Konsumnachfrage sowie Probleme am Immobilienmarkt führten im Juli zu einem Rückgang des allgemeinen Preisniveaus um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,16 3,21 -0,05 6 5 Jahre 2,91 2,92 -0,01 38 10 Jahre 3,09 3,07 +0,02 61 30 Jahre 3,18 3,18 0 58

spo/ste