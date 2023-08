Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 7 Basispunkte auf 3,3 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 59 Basispunkten.

In der laufenden Woche richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf den Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell auf dem Notenbanktreffen in Jackson Hole am Freitag. Nach Veröffentlichung des Fed-Protokolls in der vergangenen Woche warteten die Anleger auf konkretere Hinweise, ob die US-Notenbank sich doch noch in der Pflicht sieht, die Leitzinsen weiter anzuheben, schrieben die Finanzanalysten des Bankhauses Metzler. Das Inflationsziel der Fed erscheine immer noch weit entfernt, sodass sich Powell nach wie vor sämtliche Türen offen halten dürfte.

Die in Deutschland stärker als erwartet gefallenen Erzeugerpreise bewegten die Märkte kaum. Im Juli sanken die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 6,0 Prozent. Einen höheren Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat hatte es zuletzt in Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise im Oktober 2009 gegeben. Die Erzeugerpreise wirken sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik orientiert.

Gegen den Trend stiegen die Kurse chinesischer Staatsanleihen. Nach der überraschenden Leitzinssenkung der chinesischen Notenbank vergangene Woche reduzieren nun auch die großen chinesischen Banken ihre Kreditzinsen. Das bezieht sich aber nur auf einjährige Kredite und nicht auf fünfjährige Darlehen. Dieser fünfjährige Zins ist allerdings besonders wichtig für das Niveau der Immobilienkredite.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,31 3,33 -0,02 20 5 Jahre 3,10 3,04 +0,06 39 10 Jahre 3,30 3,23 +0,07 59 30 Jahre 3,38 3,31 +0,07 58

ger/ste