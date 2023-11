Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen zeigten sich dementsprechend ohne klarem Richtungstrend. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 2 Basispunkte auf 3,25 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 60 Basispunkten.

Abwärts ging es mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,23 Prozent. Marktbeobachter verwiesen auf einen impulsarmen Handel. Etwas belastet wurden die als sicher geltenden Staatsanleihen durch die freundliche Stimmung am Aktienmarkt. Ansonsten gab es wenig fundamentale Neuigkeiten. Die US-Arbeitsmarktzahlen lagen im Verlauf im Rahmen der Prognosen. Am Vormittag wurden in der Eurozone keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Am Abend will der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, auf einer Konferenz des Internationalen Währungsfonds (IWF) sprechen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,12 3,21 -0,09 3 5 Jahre 3,02 3,02 0 43 10 Jahre 3,25 3,23 +0,02 60 30 Jahre 3,46 3,42 +0,04 59

