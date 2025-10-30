Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Vor allem bei den mittelfristigen Laufzeiten stiegen die Renditen etwas an. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um einen Basispunkt auf 2,93 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 29 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future gewann 0,12 Prozent auf 129,42 Punkte.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat wie erwartet ihre geldpolitischen Schlüsselsätze erneut nicht verändert. Auf der auswärtigen Sitzung in Florenz beließ der EZB-Rat den Einlagensatz bei 2,0 Prozent. Die Notenbank sei weiterhin in einer "guten Position", betonte EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf der Pressekonferenz.

Lagarde habe die Konjunkturaussichten ein wenig optimistischer beschrieben, aber in der Summe noch nicht von "Aufwärtsrisiken" gesprochen, kommentierte Commerzbank-Ökonom Jörg Krämer. Dadurch habe sie "den Eindruck bestätigt, dass die EZB ihre Leitzinsen in den kommenden Monaten nicht weiter senkt, sondern unverändert lässt", so Krämer.

Am Vorabend hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartung einer weiteren Leitzinssenkung im Dezember gedämpft. "Eine weitere Senkung des Leitzinses bei der Dezember-Sitzung ist alles andere als sicher", sagte er. Analysten waren hingegen von einer erneuten Lockerung der Geldpolitik zum Jahresende ausgegangen. Powell räumte zudem ein, dass es bei den Gesprächen im geldpolitischen Rat der Fed mit Blick auf die Dezember-Entscheidung "stark unterschiedliche Ansichten" gegeben habe.

Die Wirtschaft der Eurozone ist im Sommer unterdessen etwas stärker als erwartet gewachsen. In den 20 Ländern des Währungsraums habe die Wirtschaftsleistung im dritten Quartal um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zugelegt. Volkswirte hatten nur 0,1 Prozent erwartet. Gestützt wurde die Entwicklung durch das Wachstum in Frankreich und Spanien. In Deutschland und Italien stagnierte die Wirtschaft hingegen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,10 2,06 +0,04 10 5 Jahre 2,55 2,49 +0,06 30 10 Jahre 2,93 2,92 +0,01 29 30 Jahre 3,61 3,63 -0,02 41

spa/sto