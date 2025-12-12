|
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich
Die Zinserwartungen in den USA haben sich im Nachgang der Fed-Sitzung nicht wesentlich verändert, so die Helaba-Experten. Ein weiterer Schritt im Jänner wird mehrheitlich nicht erwartet, was auch damit zu erklären ist, dass die neuen Leitzinsprojektionen erkennen lassen, dass die Mitglieder der US-Notenbank bis Ende 2026 im Median nur noch einen weiteren Schritt für angemessen erachten. Viel hängt von den Arbeitsmarkt- und Inflationszahlen ab. Die Novemberwerte stehen in der nächsten Woche auf dem Programm.
Kommende Woche steht zudem die letzte EZB-Sitzung in diesem Jahr an. "Zum Jahresausklang ist kein Paukenschlag zu erwarten", bemerkt Commerzbank-Analyst Marco Wagner. Das sieht auch Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank so. "Der EZB-Rat zeigt sich geschlossen: 95 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder haben in ihren jüngsten Aussagen eine Beibehaltung des aktuellen Leitzinsniveaus als angemessen bezeichnet", erklärt er. Das aktuelle Niveau werde wohl bis in die zweite Jahreshälfte 2026 beibehalten werden. "Anschließend rechnen wir mit zwei moderaten Leitzinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte."
Überdurchschnittliche Preissteigerungen bei Dienstleistungen und teilweise teure Lebensmittel halten die Inflation in Deutschland unverändert über der Zwei-Prozent-Marke. Im November lagen die Verbraucherpreise um 2,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats - wie schon im Oktober. Das Statistische Bundesamt bestätigte vorläufige Zahlen. Die Daten bewegten den Anleihemarkt daher kaum.
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,21 2,21 0 4 5 Jahre 2,75 2,67 +0,08 26 10 Jahre 3,14 3,10 +0,04 27 30 Jahre 3,86 3,83 +0,03 36
