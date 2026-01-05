|
05.01.2026 16:14:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich
Generell hielten sich die Kursreaktionen an den Finanzmärkten nach dem US-Angriff gegen Venezuela eher in Grenzen. "Der gewaltsame Sturz des venezolanischen Autokraten Maduro sollte kurzfristig - abseits von Rohstoffen und der Spreads von Venezuela - kein größeres Kapitalmarktthema sein", heißt es in einer Einschätzung der Dekabank.
In den Fokus rückten daher Veröffentlichungen von Konjunkturdaten. So hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben der USA überraschend eingetrübt, wie aus dem vom ISM-Institut erhobenen Index hervorgeht.
Weitere wichtige Wirtschaftsdaten werden zudem am Dienstag erwartet. Dann werden die Inflationsdaten für Deutschland für Aufmerksamkeit sorgen. Am Freitag richtet sich der Fokus auf die monatlichen Arbeitsmarktzahlen aus den USA, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed wichtig sind.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,23 2,21 +0,02 9 5 Jahre 2,73 2,71 +0,02 26 10 Jahre 3,13 3,16 -0,03 24 30 Jahre 3,87 3,89 -0,02 35
spa/sto
