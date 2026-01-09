Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 3,08 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 25 Basispunkten.

Die wirtschaftliche Schwäche hinterließ in der heimischen Industrie eine ordentliche Delle. Im dritten Quartal 2025 sanken die Umsätze des produzierenden Bereichs um 0,6 Prozent auf 94,9 Mrd. Euro, es war das zehnte Quartal in Folge mit einem Rückgang. Innerhalb eines Jahres seien in der Industrie rund 20.900 Arbeitsplätze verloren gegangen, zeigt das Industriebarometer des Beraters EY. Besonders stark betroffen war die Automobilindustrie. Aber es gibt Hoffnung. Die Dynamik der Rückgänge habe sich zuletzt abgeschwächt, so Axel Preiss, Sector Leader Industrials bei EY Österreich.

In der deutschen Industrie mehren sich die Anzeichen für ein Ende der jahrelangen Talfahrt. Im November stieg die Produktion von Industrie, Bau und Energieversorgern überraschend den dritten Monat in Folge - vor allem dank starker Zuwächse in der Autobranche. Einen empfindlichen Dämpfer gab es dagegen für die Exporteure, die im wichtigen Geschäft mit den USA starke Rückgänge hinnehmen mussten. Ökonomen sehen unterm Strich dennoch immer mehr Signale, dass die Wirtschaft im neuen Jahr wieder in Fahrt kommt.

Ins Blickfeld rückten auch Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten. In den USA sank die Arbeitslosigkeit Ende des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote fiel im Dezember um 0,1 Prozentpunkte auf 4,4 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Quote von 4,5 Prozent erwartet. Im November hatte die Quote bei revidiert 4,5 Prozent gelegen, nachdem zuvor ein Wert von 4,6 Prozent gemeldet worden war. Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im Dezember zudem weiter gestiegen.

Das am Nachmittag gemeldete Konsumklima der Universität von Michigan hatte vorerst keine merklichen Auswirkungen auf den Anleihenhandel. Den Daten zufolge hellte sich die Stimmung der US-Verbraucher im Jänner stärker als erwartet auf. Das Konsumklima stieg ersten Schätzung um 1,1 Punkte auf 54,0 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit September. Volkswirte hatten mit 53,5 Punkte gerechnet. Besser sei die Kauflaune bei Menschen mit eher geringem Einkommen gewesen, während sie sich bei denen mit höheren Einkommen verschlechtert habe, hieß es weiter. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,17 2,15 +0,02 6 5 Jahre 2,63 2,63 0 21 10 Jahre 3,08 3,08 0 25 30 Jahre 3,83 3,83 0 35

rst/ste