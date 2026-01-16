Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 2 Basispunkte auf 3,05 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 21 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future verlor 0,13 Prozent auf 128.19 Euro.

Zur Stärkung des Standorts Österreich will die Regierung der schwächelnden Industrie mit einem Investitionspaket in Milliardenhöhe unter die Arme greifen. Das "ambitionierte Ziel" sei den Anteil der industriellen Wertschöpfung in Österreich bis 2035 auf wieder über 20 Prozent zu steigern, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Freitag in Wien. Das soll mit einem geförderten Industriestrompreis und Investitionen in neun Schlüsseltechnologien umgesetzt werden.

Sinkende Preise für Benzin, Strom und einige Lebensmittel drückten die Inflationsrate in Deutschland im Dezember auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich nur noch um 1,8 Prozent zum Vorjahresmonat nach jeweils 2,3 Prozent im Oktober und November, wie das Statistische Bundesamt am Freitag eine frühere Schätzung bestätigte. Im Gesamtjahr 2025 zogen die Kosten für die Lebenshaltung in Deutschland damit um durchschnittlich 2,2 Prozent an.

In den USA stieg die Industrieproduktion Ende des vergangenen Jahres stärker als erwartet. Im Dezember habe sie um 0,4 Prozent zugelegt, teilte die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten nur einen Anstieg um 0,1 Prozent erwartet. Zudem stieg die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen im Dezember um 0,2 Prozentpunkte auf 76,3 Prozent. Volkswirte hatten mit 76,0 Prozent gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,15 2,16 -0,01 3 5 Jahre 2,62 2,62 0 16 10 Jahre 3,05 3,03 +0,02 21 30 Jahre 3,78 3,76 +0,02 35

rst/ste