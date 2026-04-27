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27.04.2026 16:17:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich
Die verkürzte Handelswoche hat es in sich. Es stehen wichtige Konjunktur- und Inflationszahlen sowie zahlreiche Notenbanksitzungen an. Den Reigen der Zentralbanksitzungen mit ihren Zinsentscheidungen eröffnet die Bank of Japan am Dienstag. Am Mittwoch folgen die Notenbanken aus den USA und Kanada. Für Donnerstag sind dann die Sitzungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England anberaumt.
Die EZB dürfte die Leitzinsen unverändert lassen, so Volkswirt Marc Schattenberg von Deutsche Bank Research. Angesichts der Unsicherheiten bezüglich des Nahost-Konflikts, der Energiepreisentwicklung und der daraus resultierenden Inflationsdynamik dürfte der EZB-Rat zunächst weitere Daten abwarten. "Wir erwarten im Juni eine erste Zinserhebung um 25 Basispunkte, gefolgt von einer weiteren im September", hieß es weiter.
Angesichts des Krieges im Iran und seiner Folgen auch für die Geldbeutel der Menschen sinkt die Kauflust in Deutschland immer weiter. Das Konsumklima ist der neuesten Studie der Institute NIM und GfK zufolge zuletzt erneut abgesackt. Die Einkommenserwartungen sind eingebrochen und erreichen den niedrigsten Wert seit Februar 2023.
Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich etwas verbessert. Die Exporterwartungen stiegen im April auf plus 0,1 Punkte, nach minus 0,7 Punkten im März, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag mitteilte. "Für die Exportwirtschaft geht es gegenwärtig weder vor noch zurück", erläuterte Ifo-Umfrageleiter Klaus Wohlrabe. Die hohe geopolitische Unsicherheit belaste die Planungen.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,57 2,58 -0,01 0 5 Jahre 2,85 2,87 -0,02 13 10 Jahre 3,30 3,30 0,00 27 30 Jahre 3,88 3,86 0,02 32
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