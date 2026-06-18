|
18.06.2026 16:51:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich
Im Blickfeld stand international unverändert die mögliche weitere Entwicklung der Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks. Am Vorabend hatte die US-Notenbank die Zinsen wie erwartet unverändert belassen, jedoch die Aussicht auf ein anziehendes Zinsniveau gegeben.
Die Wirtschaft im Euroraum würde aus Sicht der EZB auch bei etwas höheren Zinsen nicht gehemmt. Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, Philip Lane, sagte in London, man ziehe verschiedene Modelle zur Bestimmung des neutralen Zinses heran, bei dem die Wirtschaft noch nicht gebremst werde. Die Obergrenze dieser Spanne sei leicht von 2,25 auf 2,50 Prozent gestiegen. Zuvor hatte sich bereits der niederländische Notenbankchef Olaf Sleijpen ähnlich geäußert.
Die EZB hat die Zinsen jüngst auf 2,25 Prozent angehoben und sich weitere Schritte nach oben offengehalten.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,68 2,65 0,03 8 5 Jahre 2,81 2,80 0,01 14 10 Jahre 3,17 3,18 -0,01 25 30 Jahre 3,75 3,75 0,00 29
ste/mik
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUSA und Iran unterzeichnen Absichtserklärung: ATX schließt mit Verlusten -- DAX beendet Handel etwas fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag Verluste. Der DAX verzeichnete leichte Gewinne. An der Wall Street ging es aufwärts. An den Börsen in Asien entwickeln sich die Märkte in unterschiedliche Richtungen.