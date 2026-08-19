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19.08.2026 17:41:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich
Analysten sprachen von ersten Anzeichen einer Stabilisierung an Europas Anleihenmärkten. Die weiter steigenden Ölpreise dürften die Anleihen nicht mehr belasten. Mögliche Impulse könnte jetzt die nach Handelsschluss in Europa noch anstehenden Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle zur vergangenen Zinsentscheidung der US-Notenbank liefern. Die sogenannten "Minutes" könnten Aufschluss über die Diskussionen innerhalb des Offenmarktausschusses der Notenbank liefern, schreiben die Analysten der Helaba.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,89 2,87 0,02 3 5 Jahre 3,10 3,10 0,00 13 10 Jahre 3,47 3,48 -0,01 24 30 Jahre 4,01 4,04 -0,03 25
mik/sto
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