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12.10.2026 17:09:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel uneinheitlich
Am Nachmittag wurden die Renditen durch die gestiegenen Ölpreise gestützt. Diese waren im frühen Handel noch gefallen, legten zuletzt aber wieder zu und verstärkten damit die Inflationssorgen der Marktteilnehmer. In der vergangenen Woche hatte ein Medienbericht über den Plan zu neuen US-Angriffen auf den Iran noch vor den US-Zwischenwahlen Anfang November die Ölpreise deutlich nach oben getrieben, bevor US-Präsident Donald Trump eine Wiederaufnahme von Militäreinsätzen noch vor den Wahlen dementierte.
Zum Wochenauftakt zeigte sich am Anleihemarkt ein eher impulsarmer Handel. Es standen im Verlauf keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda. Zudem bleibt der Kassahandel am Anleihenmarkt in den USA wegen des Feiertags Columbus Day geschlossen.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,26 3,25 0,01 14 5 Jahre 3,49 3,49 0,00 23 10 Jahre 3,74 3,76 -0,02 26 30 Jahre 4,10 4,11 -0,01 26
rst/ste
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