28.08.2026 16:04:00

Österreichische Staatsanleihen im Späthandel unverändert

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitagnachmittag überwiegend stabil gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe lag wie bereits am Vortag bei 3,47 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 20 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stand nahezu unverändert bei 123,74 Punkten.

Vor dem Wochenende sind alle Augen auf das jährliche Notenbankertreffen in Jackson Hole, Wyoming, gerichtet. Besonders gilt dies für die nun anstehende Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh am Freitagnachmittag, von der sich Marktteilnehmer Hinweise auf die Geldpolitik der Fed sowie seine Einschätzung zur Lage an den Anleihemärkten erhoffen. Die hohe Inflation und die stark steigende Verschuldung der US-Regierung erschweren derzeit die Arbeit der Fed. An den Finanzmärkten wird im September überwiegend noch keine Leitzinserhöhung durch die Fed erwartet - sie wird jedoch auch nicht ausgeschlossen.

Inflationsdaten von wichtigen Ländern der Eurozone fielen im August höher als erwartet aus. In Frankreich stieg die Jahresrate von 2,4 Prozent im Vormonat auf 2,7 Prozent. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf 2,6 Prozent erwartet. In Spanien stieg die Inflationsrate auf den höchsten Stand seit Anfang 2023. Die Rate stieg von 3,9 Prozent im Vormonat auf 4,5 Prozent. Hier blieb der Anstieg allerdings ein wenig hinter den Erwartungen zurück.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,89 2,89 0,00 1 5 Jahre 3,10 3,10 0,00 10 10 Jahre 3,47 3,47 0,00 20 30 Jahre 4,02 4,02 0,00 26

spa/ste

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Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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