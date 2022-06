Österreichische Staatsanleihen im Späthandel weiter fest

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 15 Basispunkte auf 2,17 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 54 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future stand zuletzt mit plus 1,30 Prozent bei 145,25 Zählern.

Die Nervosität an den Finanzmärkten bleibt hoch, auch wenn die enormen Kursschwankungen der Vorwoche zuletzt nachgelassen haben, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar. US-Notenbankchef Jerome Powell stellte unterdessen erneut weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht. Die Fed sei "stark entschlossen", die Jahresinflationsrate auf zwei Prozent zu drücken. Er versuchte jedoch Sorgen vor einer Rezession zu dämpfen. Die Wirtschaft sei sehr stark und könne eine straffere Geldpolitik verkraften. Die Fed hatte zuletzt den Leitzins mit einem ungewöhnlich großen Zinsschritt um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Powell bestätigten damit jüngste Aussagen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,03 1,20 -0,17 0 5 Jahre 1,66 1,83 -0,17 25 10 Jahre 2,17 2,32 -0,15 54 30 Jahre 2,42 2,56 -0,14 60

spo