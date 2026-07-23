Österreichische Staatsanleihen im Späthandel weiter mit Kursverlusten

Steigende Ölpreise haben die Kurse österreichischer Bundesanleihen am Donnerstagnachmittag etwas belastet. Der geldpolitische Beschluss der Europäischen Zentralbank (EZB) brachte dagegen keine Überraschung und dem Markt somit keine neue Richtung.

Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe stieg um zwei Basispunkte auf 3,43 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 24 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,10 Prozent auf 124,29 Punkte.

Der Preis für Rohöl der Referenzsorte Brent stieg am Donnerstag auf über 100 Dollar je Barrel (159 Liter) und damit auf den höchsten Stand seit zwei Monaten. Damit setzt sich der Kursanstieg angesichts der anhaltenden Angriffe im Iran-Krieg fort. Getrieben wird der Preis, der bis Anfang Juli noch auf rund 70 Dollar gefallen war, von der erneuten Eskalation im US-iranischen Krieg. Vom Iran unterstützte Houthi-Milizen teilte mit, sie hätten zwei saudi-arabische Tanker im Roten Meer angegriffen. Dies verschärft den Nahostkonflikt weiter und droht zu schwerwiegenderen Versorgungsunterbrechungen zu führen.

Die EZB ließ inzwischen wie erwartet ihre geldpolitischen Schlüsselzinssätze unverändert. Der Einlagensatz bleibt trotz anhaltender Inflationsgefahren bei 2,25 Prozent. Die Unsicherheit sei nach wie vor hoch, und die Auswirkungen des Energieschocks auf die Inflation seien noch nicht vollständig zum Tragen gekommen, schrieben die Währungshüter in dem begleitenden Statement. Jedoch sehe sich der EZB-Rat gut positioniert, um die durch den Konflikt verursachte Unsicherheit zu bewältigen. Am Markt wird derzeit mit einer Zinserhöhung im September bzw. mit zwei Schritten bis Jahresende gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,88 2,84 0,04 2 5 Jahre 3,08 3,04 0,04 14 10 Jahre 3,43 3,41 0,02 24 30 Jahre 3,96 3,95 0,01 29

spa/sto