Österreichische Staatsanleihen im Späthandel weiter tiefer

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gesunken. Im Gegenzug stiegen die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um 4 Basispunkte auf 2,98 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 64 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,38 Prozent auf 135,37 Euro.

Der Fokus der Märkte liegt heute auf der am Abend anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Hier wird weitgehend mit einem Zinsschritt um 25 Basispunkte gerechnet. Ein solcher Schritt sei am Markt zu 85 Prozent eingepreist, schreiben die Analysten der Helaba. Mit einem stärkeren Anstieg um 50 Bp. wird wegen der jüngsten Turbulenzen am Markt in Folge der Krise bei mehreren Banken nicht gerechnet.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat unterdessen die Entschlossenheit der Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation im Euroraum trotz der jüngsten Bankenturbulenzen bekräftigt. "Wir werden für Preisstabilität sorgen, und die Rückführung der Inflation auf mittlere Sicht zu einem Wert von 2 Prozent ist nicht verhandelbar", sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) am Mittwoch in Frankfurt.

Aus Sicht von Notenbank-Direktor Fabio Panetta sollte die EZB dagegen auf ihrem Straffungskurs im Kampf gegen die Inflation vorsichtig voranschreiten. "Unsere Straffung muss umsichtig kalibriert werden", sagte Panetta ebenfalls in Frankfurt laut Redetext.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,80 2,75 +0,05 10 5 Jahre 2,76 2,69 +0,07 38 10 Jahre 2,98 2,94 +0,04 64 30 Jahre 2,96 2,94 +0,02 63

spo/ste