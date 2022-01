Österreichische Staatsanleihen im Späthandel weiter uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitag im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen der fünf- und dreißigjährigen Benchmark-Anleihe legten zu, am kurzen Ende ging es nach unten. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 0,2 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 24 Basispunkten.

In den USA wurden am Nachmittag wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Demnach sind die Konsumausgaben der US-Verbraucher zum Jahresende gefallen, während ihre Einkommen moderat zulegten. Die Konsumausgaben sanken im Dezember gegenüber dem Vormonat um 0,6 Prozent, Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet. Die privaten Einnahmen legten dagegen um 0,3 Prozent zu.

Der Preisauftrieb verstärkte sich in den Vereinigten Staaten zudem weiter. Der auf den Konsumausgaben basierende Preisindex PCE stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,8 Prozent, nach 5,7 Prozent im Vormonat. Der Kernindex ohne Energie und Nahrungsmittel erhöhte sich auf Jahressicht um 4,9 Prozent.

Weiters ist das Konsumklima im Jänner auf den niedrigsten Stand seit mehr als zehn Jahren gefallen. Der von der Universität Michigan erhobene Index für die Verbraucherstimmung fiel im Vergleich zum Vormonat um 3,4 Punkte auf 67,2 Punkte.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,64 -0,62 -0,02 -2 5 Jahre -0,22 -0,23 +0,01 13 10 Jahre 0,20 0,20 0 24 30 Jahre 0,69 0,68 +0,01 45

