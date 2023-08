Österreichische Staatsanleihen im Späthandel weiter uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel weiterhin uneinheitlich gezeigt. Die Renditen zeigten dementsprechend keinen klaren Trend. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um vier Basispunkte auf 3,19 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 63 Basispunkten.

Klar abwärts ging es mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,54 Prozent. International sorgten solide Arbeitsmarktzahlen aus den USA für höhere Renditen. Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Der robuste Arbeitsmarkt sorgt für höhere Löhne, was die Inflation verstärken kann. Die US-Notenbank Fed versucht seit längerem, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,21 3,29 -0,08 7 5 Jahre 2,98 2,99 -0,01 39 10 Jahre 3,19 3,15 +0,04 63 30 Jahre 3,30 3,26 +0,04 62

ste/spa