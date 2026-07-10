Österreichische Staatsanleihen im Späthandel weiterhin mit Gewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Freitagnachmittag mit Kursgewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist im Gegenzug um 2 Basispunkte auf 3,31 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 27 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,14 Prozent auf 125,59 Punkte.

Die EU-Finanzministerinnen und -minister haben am Freitag in Brüssel die wirtschafts- und haushaltspolitischen Empfehlungen der EU-Kommission an die EU-Länder ("Europäisches Semester") abgesegnet. Die EU-Kommission stellte Österreich dabei auch im laufenden Defizitverfahren ein positives Zeugnis aus: Sie stellte fest, dass die Umsetzung der wichtigsten Maßnahmen der Reformen und Investitionen, die bis zum 30. April 2026 fällig waren, planmäßig verläuft.

Österreich hatte am 29. April 2026 seinen jährlichen Fortschrittsbericht zur Einhaltung der empfohlenen Höchstwerte für das Nettoausgaben-Wachstum (ein Schlüsselwert im Defizitverfahren; Anm.) sowie zur Umsetzung der im Europäischen Semester empfohlenen Reformen und Investitionen vorgelegt. Der Bericht über die im Rahmen des Defizitverfahrens ergriffenen Maßnahmen ist in diesen jährlichen Fortschrittsbericht integriert. Auf Basis dieser Informationen gab die Kommission ihre positive Bewertung ab. Die Kommission hatte in ihrer Frühjahrs-Wirtschaftsprognose für dieses und kommendes Jahr für Österreich ein Budgetdefizit von 4,1 Prozent des BIP vorausgesagt und rechnet damit, dass dieses "im Großen und Ganzen unverändert bleibt".

Ein Blick gilt auch weiterhin dem Geschehen im Nahen Osten und einem möglichen Anstieg bei den Ölpreisen. Die USA stimmten nach Angaben von Präsident Donald Trump weiteren Gesprächen mit dem Iran zu. Die Regierung in Teheran habe darum gebeten, die Verhandlungen fortzusetzen, sagte Trump. Gleichzeitig betonte er, dass die Waffenruhe zwischen den beiden Ländern beendet sei. Dies sei dem Iran unmissverständlich mitgeteilt worden.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,71 2,72 -0,01 7 5 Jahre 2,91 2,93 -0,02 15 10 Jahre 3,31 3,33 -0,02 27 30 Jahre 3,91 3,93 -0,02 29

rst/mik