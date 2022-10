Österreichische Staatsanleihen im Späthandel weiterhin uneinheitlich

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben am Mittwoch im Späthandel keine einheitliche Richtung gefunden. Die Renditen präsentierten sich dementsprechend uneinheitlich. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um vier Basispunkte auf 3,044 Prozent angewachsen.

Im Fokus standen an den Finanzmärkten aktuelle Inflationszahlen. Jüngste Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone und aus Großbritannien zeigten, dass der Druck auf die Notenbanken zur Bekämpfung der Inflation weiter hoch ist.

So legte die Inflation in Großbritannien von bereits sehr hohem Niveau aus wieder zu. Im September stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,1 Prozent und damit etwas stärker als von Analysten erwartet.

In der Eurozone zog die Inflation im September einer zweiten Schätzung zufolge auf 9,9 Prozent an. Damit wurde zwar der in einer ersten Erhebung noch ermittelte Wert von 10,0 Prozent leicht nach unten korrigiert. Die aktuelle Rate ist aber gleichwohl die höchste seit Einführung des Euro als Buchgeld 1999. "Die endgültigen Inflationsdaten für September bestätigen, dass der Preisdruck sehr stark und breit angelegt ist", schrieb ein Experte von Capital Economics.

Im Verlauf standen zudem US-Konjunkturnachrichten zum Immobilienmarkt im Blickfeld. Diese Daten fielen durchwachsen aus. Während die Zahl der Neubauten im September sank, legten die neuen Genehmigungen überraschend etwas zu.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 1,964 2,006 -0,12 -3 5 Jahre 2,649 2,513 +0,13 40 10 Jahre 3,044 3,003 +0,04 69 30 Jahre 3,075 3,109 -0,03 79

