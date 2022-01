Österreichische Staatsanleihen im Späthandel wenig verändert

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel weiterhin wenig verändert gezeigt. Die Renditen traten dementsprechend zum Teil auf der Stelle. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 0,17 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 24 Basispunkten.

Auch die deutschen Staatsanleihen verbuchten kaum Bewegung. Der Euro-Bund-Future legte unwesentliche 0,01 Prozent zu. An den Finanzmärkten richtet sich die Aufmerksamkeit derzeit auf die amerikanische Geldpolitik. Am Abend trifft die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung. Es wird mit klaren Hinweisen auf eine baldige Leitzinsanhebung gerechnet. Am Markt ist eine erste Straffung in der Pandemie für März eingepreist. Für dieses Jahr werden insgesamt vier Anhebungen im Gesamtumfang von einem Prozentpunkt erwartet. Grund der Zinswende ist die hohe Inflation von aktuell sieben Prozent.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,68 -0,65 -0,03 -2 5 Jahre -0,27 -0,28 +0,01 13 10 Jahre 0,17 0,17 0 24 30 Jahre 0,71 0,68 +0,03 46

