Österreichische Staatsanleihen im Späthandel wenig verändert

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel wenig verändert gezeigt. Die Renditen zeigten sich dementsprechend kaum bewegt. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um zwei Basispunkte auf 0,44 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 39 Basispunkten.

Verluste herrschten bei den Kursen der deutschen Staatsanleihen vor. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,20 Prozent. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine steht an den Finanzmärkten unverändert im Mittelpunkt. Die Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren bleibt grundsätzlich hoch, was Druck auf die Renditen ausübt. Die steigenden Inflationsraten und -erwartungen stellen allerdings ein Gegengewicht dar. Hintergrund sind stark steigende Energie- und Rohstoffpreise. Zugleich trüben sich die Konjunkturaussichten ein, weshalb die Erwartungen an die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) tendenziell zurückgehen. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,55 -0,54 -0,01 5 5 Jahre -0,06 -0,07 +0,01 18 10 Jahre 0,44 0,42 +0,02 39 30 Jahre 0,88 0,88 0 56

