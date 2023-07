Österreichische Staatsanleihen im Späthandel wenig verändert

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Dienstag im Späthandel wenig verändert gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 3,03 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 62 Basispunkten.

Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future kam bei 133,51 Einheiten kaum vom Fleck.

Vor den wichtigen Zinssitzungen diese Woche - sowohl die Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank (EZB) werden ihre Zinsentscheide abhalten - richteten sich die Blicke zuvor auf Konjunkturdaten aus Deutschland und den USA. So trübte sich die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft zusehends ein und spricht für eine Rezession im Sommer. Das Ifo-Geschäftsklima sank im Juli den dritten Monat in Folge, was unter Fachleuten als Warnsignal für eine negative konjunkturelle Trendwende gilt.

Die Konsumstimmung in den USA hat sich indes im Juli überraschend kräftig gebessert. Das Barometer für die Verbraucherlaune stieg auf 117,0 Zähler von 110,1 Punkten im Juni, wie das Institut Conference Board am Dienstag zu seiner Umfrage mitteilte. Es ist der höchste Wert seit Juli 2021. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 111,8 Punkte gerechnet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,22 3,26 -0,04 2 5 Jahre 2,92 2,92 0 38 10 Jahre 3,03 3,04 -0,01 62 30 Jahre 3,08 3,09 -0,01 60

