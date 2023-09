Österreichische Staatsanleihen im Späthandel wenig verändert

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel uneinheitlich und wenig verändert gezeigt. Die Renditen zeigten dementsprechend keinen klaren Trend. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe legte um einen Basispunkt auf 3,21 Prozent zu. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 57 Basispunkten.

Auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen traten auf der Stelle. Der Euro-Bund-Future gewann sehr magere 0,02 Prozent. Im Fokus steht weiterhin die mögliche Zinsentwicklung dies- und jenseits des Atlantiks. Am heutigen Mittwoch - rund eine Woche vor dem nächsten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) - haben sich einige EZB-Ratsmitglieder zu Wort gemeldet. Dabei blieb offen, ob es im September zu einem weiteren Zinsschritt kommt. Eine Straffung nächste Woche wird nach wie vor für möglich gehalten, könnte aber auch erst im Oktober oder vorerst gar nicht erfolgen. Am Finanzmarkt geht man derzeit tendenziell von einer Zinspause aus.

Das niederländische Ratsmitglied Klaas Knot hat am Berichtstag gegenüber Bloomberg die Möglichkeit einer weiteren Straffung betont. Angesichts hoher Inflationsprognosen sei es eine "enge Entscheidung", ob es eines weiteren Zinsschritts bedürfe. Knot gilt als geldpolitischer Falke, befürwortet in der Regel also ein rigides Vorgehen gegen die Inflation.

Laut Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau könnte die EZB auf den nächsten Zinssitzungen in alle Richtungen entscheiden. "Unsere Optionen sind offen für dieses wie für das folgende Treffen", sagte das EZB-Ratsmitglied.

In der Führungsetage der US-Notenbank Fed mehren sich die Signale für ein geduldiges Vorgehen mit Blick auf den weiteren Zinskurs. Nach Fed-Direktor Christopher Waller sprach nun auch die Chefin des Fed-Bezirks Boston, Susan Collins, davon, dass die Zentralbank "vorsichtig" vorgehen solle. Mit Blick auf den anstehenden Zinsentscheid am 20. September hielt sie sich in ihrer Rede aber bedeckt.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,28 3,30 -0,02 19 5 Jahre 3,06 3,01 +0,05 43 10 Jahre 3,21 3,20 +0,01 57 30 Jahre 3,35 3,35 0 59

ste/kve