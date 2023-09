Österreichische Staatsanleihen im Späthandel wenig verändert

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel wenig verändert gezeigt. Die Renditen zeigten sich uneinheitlich und ohne klarem Trend. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 3,24 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 58 Basispunkten.

Auch die Kurse der deutschen Staatsanleihen traten weitgehend auf der Stelle. Der Euro-Bund-Future gab sehr magere 0,09 Prozent nach. Für Belastung am Rentenmarkt sorgten Spekulationen zu der anstehenden Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Mehreren Medienberichten zufolge dürften neue Projektionen der Notenbank am Donnerstag auch für 2024 eine Inflationsrate von mehr als drei Prozent zeigen. An den Märkten schürten die Berichte Sorge, die EZB könnte ihre bereits deutlich erhöhten Leitzinsen weiter anheben.

Bankvolkswirte sind gespalten, ob die EZB-Zinsen bereits an diesem Donnerstag weiter steigen. An den Märkten stieg die Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung schon in dieser Woche nach Bekanntwerden der Medienberichte an. Die Mitarbeiterprojektionen sind eine wichtige Entscheidungshilfe für den EZB-Rat. Schon häufig wurden geldpolitische Weichenstellungen damit begründet.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,35 3,44 -0,09 19 5 Jahre 3,10 3,09 +0,01 42 10 Jahre 3,24 3,24 0 58 30 Jahre 3,33 3,35 -0,02 57

ste