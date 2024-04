Österreichische Staatsanleihen im Späthandel wenig verändert

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Donnerstag im Späthandel uneinheitlich und wenig verändert gezeigt. Die Renditen zeigten dementsprechend keinen klaren Trend. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 2,99 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 51 Basispunkten.

Die Kurse der deutschen Staatsanleihen wiesen Kursrückgänge auf. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,17 Prozent.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Konjunkturnachrichten fielen erneut überwiegend robust aus, was die Erwartungen baldiger Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed weiter gedämpft hat. Zahlen vom Arbeitsmarkt und zur Industriestimmung in den USA fielen besser aus als erwartet.

Die Federal Reserve dürfte damit weiter keine Eile an den Tag legen, ihre straffe Geldpolitik zu lockern. Die Zinssenkungserwartungen an die Fed sind seit Jahresbeginn deutlich zurückgenommen worden. Aktuell sind an den Märkten knapp zwei Zinssenkungen für das laufende Jahr eingepreist. Zum Jahresstart waren es noch sechs gewesen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,99 3,07 -0,08 2 5 Jahre 2,80 2,80 0 30 10 Jahre 2,99 2,99 0 51 30 Jahre 3,09 3,10 -0,01 48

ste/mik