Österreichische Staatsanleihen im Späthandel wenig verändert

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwochnachmittag uneinheitlich gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 3,21 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 24 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,02 Prozent auf 126,08 Punkte.

Marktbeobachter verwiesen auf einen ruhigen und impulsarmen Handel zur Wochenmitte. Weder in Europa noch in den USA wurden marktbewegende Konjunkturnachrichten publiziert.

Am europäischen Rentenmarkt sind die Renditen bereits an den vergangenen Tagen gesunken, was mit den Iran-Hoffnungen und den unter Schwankungen rückläufigen Energiepreisen zu erklären ist, schrieben die Helaba-Analysten. Deutsche Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentieren unterhalb der 3-Prozent-Marke, nachdem erst in der Vorwoche bei 3,20 Prozent das höchste Niveau seit 15 Jahren erreicht wurde.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,58 2,58 0,00 1 5 Jahre 2,81 2,81 0,00 13 10 Jahre 3,21 3,22 -0,01 24 30 Jahre 3,78 3,79 -0,01 27

ste/spa