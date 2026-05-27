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27.05.2026 16:11:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel wenig verändert
Marktbeobachter verwiesen auf einen ruhigen und impulsarmen Handel zur Wochenmitte. Weder in Europa noch in den USA wurden marktbewegende Konjunkturnachrichten publiziert.
Am europäischen Rentenmarkt sind die Renditen bereits an den vergangenen Tagen gesunken, was mit den Iran-Hoffnungen und den unter Schwankungen rückläufigen Energiepreisen zu erklären ist, schrieben die Helaba-Analysten. Deutsche Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentieren unterhalb der 3-Prozent-Marke, nachdem erst in der Vorwoche bei 3,20 Prozent das höchste Niveau seit 15 Jahren erreicht wurde.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,58 2,58 0,00 1 5 Jahre 2,81 2,81 0,00 13 10 Jahre 3,21 3,22 -0,01 24 30 Jahre 3,78 3,79 -0,01 27
ste/spa
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