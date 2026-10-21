Österreichische Staatsanleihen im Späthandel wenig verändert

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwochnachmittag uneinheitlich und wenig verändert gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe lag wie bereits am Vortag bei 3,68 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 26 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,06 Prozent auf 121,52 Punkte.

Im Fokus stand weiterhin die Entwicklung der französischen Staatsanleihen. Die Rendite zehnjähriger französischer Staatspapiere hat am Mittwoch die Marke von fünf Prozent geknackt und damit den höchsten Stand seit 24 Jahren erreicht. Dies ist das jüngste Zeichen für die wachsende Sorge der Anleger über die Fähigkeit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone, ihre angespannten Staatsfinanzen zu sanieren. In der Spitze kletterte die Rendite auf 5,002 Prozent.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,22 3,24 -0,02 11 5 Jahre 3,45 3,45 0,00 22 10 Jahre 3,68 3,68 0,00 26 30 Jahre 4,02 4,03 -0,01 26

ste/spa