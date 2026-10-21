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21.10.2026 16:49:00
Österreichische Staatsanleihen im Späthandel wenig verändert
Im Fokus stand weiterhin die Entwicklung der französischen Staatsanleihen. Die Rendite zehnjähriger französischer Staatspapiere hat am Mittwoch die Marke von fünf Prozent geknackt und damit den höchsten Stand seit 24 Jahren erreicht. Dies ist das jüngste Zeichen für die wachsende Sorge der Anleger über die Fähigkeit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone, ihre angespannten Staatsfinanzen zu sanieren. In der Spitze kletterte die Rendite auf 5,002 Prozent.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,22 3,24 -0,02 11 5 Jahre 3,45 3,45 0,00 22 10 Jahre 3,68 3,68 0,00 26 30 Jahre 4,02 4,03 -0,01 26
ste/spa
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