Österreichische Staatsanleihen im Verlauf ohne klarem Richtungstrend

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im Späthandel uneinheitlich gezeigt. Die Renditen gingen dementsprechend in verschiedene Richtungen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe befand sich wie am Vortag bei 3,02 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 66 Basispunkten.

Die Kurse der deutschen Staatsanleihen wiesen Kursverluste auf. Der Euro-Bund-Future fiel um 0,18 Prozent.

Konjunkturdaten wurden am Anleihemarkt eher zur Kenntnis genommen, als dass sie die Kurse bewegten. In Deutschland und Frankreich, den beiden größten Volkswirtschaften der Eurozone, hellte sich die Verbraucherstimmung jeweils auf. In beiden Ländern liegen die Indikatoren aber auf niedrigem Niveau. Die anhaltend hohe Inflation sorgt für Belastung, während die zuletzt rückläufigen Energiepreise die Stimmung etwas aufhellten.

Im Blickfeld standen auch Aussagen aus der Europäische Zentralbank (EZB). Die EZB muss aus Sicht ihres Vizechefs Luis de Guindos nächste Woche bei ihrer anstehenden Zinssitzung die Entwicklung sowohl der Inflation als auch der Finanzierungsbedingungen beachten. Die nicht so gute Nachricht betreffe die Kerninflation, in der die schwankungsreichen Energie- und Lebensmittelpreise ausgeklammert sind, sagte der Stellvertreter von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf einer Konferenz im griechischen Delphi.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,87 3,06 -0,19 12 5 Jahre 2,75 2,80 -0,05 39 10 Jahre 3,02 3,02 0 66 30 Jahre 3,06 3,09 -0,03 60

ste/sto