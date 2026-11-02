02.11.2026 17:53:00

Österreichische Staatsanleihen legen am Montag im Späthandel zu

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen haben sich am Montagnachmittag mit Gewinnen gezeigt. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe fiel im Gegenzug um 5 Basispunkte auf 3,58 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 29 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,20 Prozent auf 122,68 Punkte.

Gestützt wurden die Anleihenmärkte am Montag von einem deutlichen Rückgang der Ölpreise. Auslöser der Korrektur war, dass US-Präsident Donald Trump zunächst auf Diplomatie mit dem Iran setzen will. Auch aus Teheran gab es Signale für Verhandlungsbereitschaft. Inflationserwartungen dürften so gedämpft werden. Mit Spannung wird erwartet, wie Trump nach den Zwischenwahlen reagieren wird.

Die Kurse französischer Anleihen legten zu und die Renditen gaben deutlich nach. Die Entscheidung der Ratingagentur Fitch vom Freitag, den Ausblick für die Bonitätsnote "A+" auf negativ zu setzen, belastete die Kurse nicht. Sie "spiegelt eine Verschlechterung seit unserer Überprüfung im August 2026 wider, die schwächeres Wachstum, höhere Finanzierungskosten und ein größeres Defizit umfasst", teilte die Ratingagentur am späten Freitagabend mit. "Anhaltende politische Fragmentierung und ein schwieriges soziales Umfeld erhöhen die Schwierigkeit, eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung zu erreichen."

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,14 3,18 -0,04 9 5 Jahre 3,34 3,38 -0,04 23 10 Jahre 3,58 3,63 -0,05 29 30 Jahre 3,91 3,95 -0,04 25

mik/ste

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