|
17.04.2026 16:20:00
Österreichische Staatsanleihen legen deutlich zu - Hormuz-Öffnung
Der Iran hat die Straße von Hormuz für die Dauer der Waffenruhe im Libanon wieder vollständig für die Handelsschifffahrt freigegeben. Dies teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi am Freitag auf der Kurznachrichtenplattform X mit. US-Präsident Donald Trump hält hingegen an seiner Seeblockade für Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel fest. Diese solle bestehen bleiben, bis die Verhandlungen mit Teheran abgeschlossen seien, schrieb er auf Truth Social.
Die Ölpreise gaben in einer ersten Reaktion auf die Neuigkeiten deutlich nach, was die Inflationssorgen im Euroraum dämpfen dürfte. An den Terminmärkten wurden die Wetten auf steigende Zinsen im Euroraum folglich zurückgenommen. Bereits in den vergangenen Tagen hatten sich einige EZB-Vertreter gegen eine schnelle Leitzinserhöhung ausgesprochen, das Bild einer abwartenden Europäischen Zentralbank dürfte sich mit der aktuellen Entwicklung nun bekräftigen.
Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:
Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,43 2,52 -0,09 -1 5 Jahre 2,76 2,84 -0,08 12 10 Jahre 3,24 3,30 -0,06 27 30 Jahre 3,88 3,91 -0,03 33
spa/mik
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.