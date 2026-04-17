Österreichische Staatsanleihen legen deutlich zu - Hormuz-Öffnung

Österreichische Bundesanleihen haben am Freitagnachmittag mit klaren Kursgewinnen auf die vom Iran angekündigte Öffnung der Straße von Hormuz reagiert. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe fiel im Gegensatz um 6 Basispunkte auf 3,24 Prozent. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe betrug 27 Basispunkte. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,67 Prozent auf 126,03 Punkte.

Der Iran hat die Straße von Hormuz für die Dauer der Waffenruhe im Libanon wieder vollständig für die Handelsschifffahrt freigegeben. Dies teilte der iranische Außenminister Abbas Araghchi am Freitag auf der Kurznachrichtenplattform X mit. US-Präsident Donald Trump hält hingegen an seiner Seeblockade für Schiffe mit einem iranischen Hafen als Start oder Ziel fest. Diese solle bestehen bleiben, bis die Verhandlungen mit Teheran abgeschlossen seien, schrieb er auf Truth Social.

Die Ölpreise gaben in einer ersten Reaktion auf die Neuigkeiten deutlich nach, was die Inflationssorgen im Euroraum dämpfen dürfte. An den Terminmärkten wurden die Wetten auf steigende Zinsen im Euroraum folglich zurückgenommen. Bereits in den vergangenen Tagen hatten sich einige EZB-Vertreter gegen eine schnelle Leitzinserhöhung ausgesprochen, das Bild einer abwartenden Europäischen Zentralbank dürfte sich mit der aktuellen Entwicklung nun bekräftigen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,43 2,52 -0,09 -1 5 Jahre 2,76 2,84 -0,08 12 10 Jahre 3,24 3,30 -0,06 27 30 Jahre 3,88 3,91 -0,03 33

spa/mik